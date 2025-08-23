Заречный, Кузнецк и Никольск вошли в число победителей конкурса проектов создания комфортной среды Общество

Пенза, 23 августа 2025. PenzaNews. Три города Пензенской области — Заречный, Кузнецк и Никольск — вошли в число победителей X всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды.

Заречный и Кузнецк отмечены в категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно».

Заречный выиграл с заявкой «Свет сквозь сосны. Благоустройство территории вокруг храма Серафима Саровского», Кузнецк — с проектом «В Кузнецк — за мороженым! Променад через центральный парк «Нескучный сад», фрагменты улиц Московской, Ленина, до площади перед музейным центром».

Никольск отмечен в категории «Малые города с численностью населения от 5 тыс. до 20 тыс. человек включительно» с проектом «Никольск — хрустальное сердце России! К вершине».

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Пензенской области, Заречный и Кузнецк получат гранты по 99,5 млн. рублей, Никольск — 76,5 млн. рублей.

Реализация проектов намечена на 2026 год.