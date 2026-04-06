Пензенская школа №20 по итогам конкурса РГО выиграла 250 тыс. рублей на оснащение кабинета географии

15:01 | 06.04.2026 | Образование

Пенза, 6 апреля 2026. PenzaNews. Школа №20 города Пензы по итогам всероссийского конкурса РГО «Классная география» заняла первое место и выиграла денежный приз в сумме 250 тыс. рублей на оформление и оснащение кабинета географии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области.

Пензенская школа №20 по итогам конкурса РГО выиграла 250 тыс. рублей на оснащение кабинета географии.

«Финальное испытание проходило в виде творческого отчета команд, [...] они рассказали о своем пути в конкурсе, представили свою школу и класс, а также отметили важность изучения географии в современном мире. Для ребят была организована экскурсия по Москве и штаб-квартире Русского географического общества», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в финале конкурса регион представляли учащиеся школы №20 с учителем географии Оксаной Ереминой.

Из сообщения следует, что Оксана Еремина и член команды Илья Криулин награждены путевкой в путешествие на круизном лайнере «Астория Гранде».


