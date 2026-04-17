В Пензе возобновлено строительство водопровода от Терновки до улицы Измайлова

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов сообщил о возобновлении строительства водопровода от Терновки до улицы Измайлова.

«Возобновили работы по строительству водопровода, который протянется от Терновки до улицы Измайлова. В настоящее время проложены трубы по улицам Ростовской и Ивановской. Сейчас специалисты монтируют инженерные сети от Уфимского проезда в сторону Заовражной. Дальше коммуникации протянут по улице Локтионова до самой Суры. Там под водой сделают дюкер — специальный переход из двух труб. После этого водопровод дойдет до финишной точки — улицы Измайлова», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере Max в пятницу, 17 апреля.

Он уточнил, что общая длина трассы составляет 5,8 км с учетом двух труб под Сурой.

«Подрядчик работает преимущественно методом горизонтального направленного бурения. Это позволяет минимизировать разрытия и сохранять благоустройство. На сегодняшний день строительство нового водопровода выполнено на 22% — протяженность составляет 1,3 тыс. метров», — отметил глава Пензы.

«Проект реализуем поэтапно в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить планируем в мае 2027 года», — добавил Олег Денисов.