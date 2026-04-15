Названа предполагаемая причина трагического ДТП в Пензенской области

09:41 | 15.04.2026 | Происшествия

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Выезд автомобиля «ВАЗ-2112» на встречную полосу мог стать причиной произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области ДТП, в результате которого погибли четыре человека — женщина и трое детей. Это следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона.

«По предварительным данным, [...] водитель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП женщина – водитель автомобиля «ВАЗ-2112» и три несовершеннолетних пассажира легкового транспортного средства от полученных травм скончались», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал и.о. прокурора Пензенской области Евгений Новиков.

«По поручению прокуратуры региона прокуратура Кузнецкого района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в рамках которой будут установлены обстоятельства, причины и условия происшествия, при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 14 апреля на 767 км федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись автомобиль «ВАЗ-2112» и грузовик «КамАЗ» с полуприцепом.

Женщина 1997 года рождения, управлявшая легковой машиной, и трое находившихся в салоне детей — девочка 2016 года рождения, мальчики 2021 и 2026 годов рождения скончались на месте ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».


