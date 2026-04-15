Женщина и трое детей погибли в ДТП в Пензенской области

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Женщина и трое детей погибли в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-2112» и грузовика «КамАЗ» с полуприцепом на 767 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области вечером 14 апреля.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

По информации управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, за рулем легковой машины находилась женщина 1997 года рождения, грузовиком управлял мужчина 1979 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2112» и три пассажира – девочка 2016 года рождения и мальчики 2021 и 2026 годов рождения скончались на месте дорожно-транспортного происшествия», — сказано в сообщении, размещенном в сообществе управления Госавтоинспекции УМВД России по региону в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.