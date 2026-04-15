В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли четыре человека Криминал

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено по факту произошедшего накануне вечером на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области ДТП, в результате которого погибли четыре человека — женщина и трое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, вечером 14 апреля 2026 года на федеральной автодороге М5 «Урал» на территории Кузнецкого района Пензенской области произошло ДТП с участием грузовой и легковой автомашин. В результате столкновения транспортных средств женщина – водитель легковой автомашины и пассажиры – трое малолетних детей скончались на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.