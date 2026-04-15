В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли четыре человека

09:19 | 15.04.2026 | Криминал

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено по факту произошедшего накануне вечером на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области ДТП, в результате которого погибли четыре человека — женщина и трое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли четыре человека

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 14 апреля 2026 года на федеральной автодороге М5 «Урал» на территории Кузнецкого района Пензенской области произошло ДТП с участием грузовой и легковой автомашин. В результате столкновения транспортных средств женщина – водитель легковой автомашины и пассажиры – трое малолетних детей скончались на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.


Читайте также
В Пензе директор управляющей компании оштрафован за нарушение лицензионных требований при содержании многоквартирных домов В Нижнеломовском районе пенсионерка поверила позвонившему ей незнакомцу и лишилась около 1,7 млн. рублей
В Земетчинском районе мотоциклист врезался в дерево В Пензе иномарка врезалась в световую опору, пострадала женщина-водитель
В селе Татарский Канадей огонь уничтожил баню и хозяйственную постройку В Старой Толковке при пожаре в частном доме пострадал мужчина
Все новости
Актуальное

