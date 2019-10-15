В Пензе скончался руководитель диспетчерского отдела центра медицины катастроф Медицина

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Руководитель оперативно-диспетчерского отдела территориального центра медицины катастроф Пензенской области Василий Кучерук скончался в возрасте 70 лет в минувший понедельник, 14 октября.

Фото: Health.pnzreg.ru

Соболезнования родным и близким покойного выразили представители Минздрава Пензенской области.

В ведомстве сообщили, что прощание с Василием Кучеруком пройдет в морге пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящую среду, 16 октября, в 10.00.

Кучерук Василий Андреевич родился в городе Каменка-Бугская Львовской области 22 июня 1949 года.

В 1976 году окончил военно-медицинский факультет Томского медицинского института по специальности «Профилактическое дело», получив квалификацию «Военный врач».

С 1976 года по 1995 годы служил в вооруженных силах.

С 2002 года работал в здравоохранении Пензенской области на различных должностях.

С апреля 2013 года возглавлял оперативно-диспетчерский отдел ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области».