Пензенский центр крови приобрел анализатор для подсчета остаточных лейкоцитов Медицина

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Пензенский областной клинический центр крови приобрел автоматический анализатор стоимостью 1 млн. 473 тыс. рублей, позволяющий определять количество остаточных лейкоцитов.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Преимуществами аппарата являются стандартизация процесса подсчета остаточных лейкоцитов в лейкоредуцированных образцах крови, снижение риска ошибки лаборанта во время процедуры тестирования, увеличение производительности труда сотрудников отдела контроля качества», — отметила главный врач пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, принцип работы оборудования основан на окрашивании ДНК-содержащих клеток флуоресцентным красителем. В образцах окрашиваются клетки лейкоцитарного ростка, и оптическая система прибора фокусируется на них. Результат отображается на экране.

Время подсчета количества остаточных лейкоцитов составляет 3 минуты.

Программное обеспечение дает возможность сохранять результаты и пересчитывать количество остаточных лейкоцитов на дозу крови.

Прибор куплен за счет средств, полученных от оказания платных медицинских услуг.