Пензенский центр крови приобрел анализатор для иммуногематологических исследований Медицина

Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Пензенский областной клинический центр крови приобрел автоматический анализатор для иммуногематологических исследований «IH-1000» за 11,3 млн. рублей.

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«Преимуществом нового аппарата является выполнение иммуногематологических исследований с использованием гельтехнологии, позволяющей устанавливать иммуногематологический профиль доноров с документируемой прослеживаемостью всех этапов исследования, что является важным фактором предотвращения аналитических ошибок и обеспечения безопасности крови и ее компонентов», — отметила главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, анализатор позволяет проводить широкий спектр исследований — определение групп крови прямым и перекрестным методами, резус-принадлежности и всех слабых и вариантных антигенов D, фенотипирование по основным иммуногенным антигенам эритроцитов, постановку проб на совместимость гемокомпонентов донорской крови и реципиента, а также другие.