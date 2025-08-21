20:08:43 Четверг, 21 августа
В Пензенской области суд признал недействительными документы о рождении несуществующего ребенка

17:19 | 21.08.2025 | Общество

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Суд в Пензенской области признал недействительными документы о рождении несуществующего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области суд признал недействительными документы о рождении несуществующего ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Жительница Пензенского района с целью незаконного получения государственных выплат и пособий на детей обратилась к неустановленным лицам для регистрации ребенка, который фактически не был рожден. В ЗАГСе Москвы на основании подложных документов была произведена запись акта о рождении несуществующего ребенка, выдано свидетельство о рождении. Указанный документ женщина использовала для получения мер социальной поддержки в виде ежемесячных пособий на ребенка. По результатам рассмотрения возбужденного по данному факту уголовного дела суд признал женщину виновной в мошенничестве, причиненный преступлением ущерб с нее взыскивается», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокурор района подал иск с требованием об аннулировании акта записи гражданского состояния о рождении ребенка.

«Суд признал документы о рождении несуществующего ребенка недействительными, что лишает женщину права в дальнейшем воспользоваться ими для получения иных социальных выплат. Решение суда вступило в законную силу и направлено на исполнение в органы записи актов гражданского состояния», — указано в тексте.


