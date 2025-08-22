В Пензенской области при назначении многодетным семьям региональных мер соцподдержки не будут учитывать критерий нуждаемости Общество

Пенза, 22 августа 2025. PenzaNews. Критерий нуждаемости не будет учитываться при назначении региональных мер соцподдержки многодетным семьям в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Законопроект «О многодетной семье в Пензенской области» рассмотрен на очередной 29-й сессии Законодательного собрания. [...] Ключевое новшество законопроекта — отказ от критерия нуждаемости при назначении региональных мер соцподдержки. Вне зависимости от своего дохода многодетная семья имеет право на ежегодные денежные выплаты: на каждого ребенка в возрасте до 6 лет — в размере 610 рублей на одного ребенка и от 6 лет до окончания обучения в общеобразовательной организации — 5 тыс. рублей. Кроме того, ежемесячно выплачиваются: денежная компенсация 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на оплату проезда каждого из обучающихся детей автомобильным транспортом в размере 594 рублей в период с сентября по май», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что многодетной семьей в регионе признается семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно при соблюдении ряда условий: все члены семьи имеют российское гражданство, супруги (мать или отец) воспитывают трех и более совместно с ними проживающих детей не достигших 18 лет (23 лет в случае получения образования по очной форме), один из супругов и не менее трех его несовершеннолетних (либо обучающихся очно в возрасте до 23 лет) детей зарегистрированы по месту жительства (пребывания) в Пензенской области.

«Предоставление многодетной семье мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком из трех младших детей возраста 18 лет (23 лет при условии его очного обучения). Устанавливаются категории детей, которые не учитываются в составе многодетной семьи. Речь идет о детях, находящихся на полном обеспечении государства, признанных эмансипированными, отбывающих наказание по приговору суда, и детях, в отношении которых родители лишены родительских прав. Законодательно определяется порядок господдержки семей, дети из которых в возрасте от 18 до 23 лет принимали участие в спецоперации, выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения и провокации на границе РФ, а также в приграничных субъектах РФ», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

«Установленные меры поддержки получат порядка 11 тыс. семей, где воспитываются более 38 тыс. детей», — отмечается в нем.