Михаил Денисов назначен первым замминистра образования Пензенской области, Галина Денисенко — замглавы ведомства Политика

Пенза, 22 августа 2025. PenzaNews. Михаил Денисов назначен первым заместителем министра образования Пензенской области, Галина Денисенко заняла должность замминистра. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«У министра образования Пензенской области появились два новых зама. Галина Ивановна Денисенко назначена заместителем, а Михаил Владимирович Денисов — первым заместителем министра», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 22 августа.

На заседании областного правительства утром в пятницу, 22 августа, Олег Мельниченко, озвучивая кадровые перестановки, произошедшие в июле и августе, представил Михаила Денисова и Галину Денисенко в новом качестве.

Министерство образования Пензенской области возглавляет Алексей Фомин.

В настоящее время на официальном сайте ведомства в качестве заместителей министра указаны три человека: Оксана Милаева, Надежда Бильдий и Галина Денисенко.