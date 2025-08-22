Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем государственного флага Общество

Пенза, 22 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем государственного флага Российской Федерации.

«На протяжении веков наш триколор был и остается символом единства, свободы, независимости и территориальной целостности нашей страны, могущества российского государства, несгибаемой воли и стойкости нашего многонационального народа. Стяг России освящен боевыми подвигами многих поколений героев. И сегодня его с гордостью поднимают наши бойцы, участвующие в специальной военной операции на территории новых регионов Российской Федерации», — отметил глава региона.

Он добавил, что государственный флаг объединяет всех, кому дорого Отечество, кто готов боевыми и трудовыми свершениями укреплять нашу страну.

Олег Мельниченко пожелал землякам вдохновения для новых достижений.

«Только вместе мы способны преодолеть любые испытания. Крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов во благо нашей малой Родины и великой России!» — подчеркнул губернатор.