Лариса Рябихина назначена уполномоченным по правам ребенка в Пензенской области

11:20 | 22.08.2025 | Общество

Пенза, 22 августа 2025. PenzaNews. Лариса Рябихина назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области сроком на 5 лет. Соответствующее постановление депутаты Законодательного собрания региона приняли в ходе 29-й очередной сессии в пятницу, 22 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, принимавший участие в сессии, Лариса Рябихина в органах государственной власти без малого 35 лет.

«Она профессионал своего дела, нечужой человек в вопросах социальной сферы, вопросах детства. Роль детского омбудсмена непростая, связанная с защитой самого святого, что у нас есть», — сказал он.

Председатель Законодательного собрания Вадим Супиков поздравил Ларису Рябихину с назначением на государственную должность Пензенской области и пожелал ей успехов в работе, сообщает пресс-служба регионального парламента.

До настоящего времени Лариса Рябихина занимала пост заместителя председателя правительства Пензенской области.

Уполномоченным по правам ребенка в Пензенской области ранее была Елена Столярова.


