Павел Гусев назначен замминистра – начальником управления рынка продовольствия и лицензирования Минсельхоза Пензенской области

10:49 | 22.08.2025 | Политика

Пенза, 22 августа 2025. PenzaNews. Павел Гусев назначен на должность заместителя министра – начальника управления рынка продовольствия и лицензирования Минсельхоза Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«Павел Юрьевич Гусев стал заместителем министра — начальником управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области», — написал он в своем Telegram-канале.

На заседании областного правительства утром в пятницу, 22 августа, Олег Мельниченко, озвучивая кадровые перестановки, произошедшие в июле и августе, представил Павла Гусева в новой должности.

Министерство сельского хозяйства Пензенской области возглавляет Роман Калентьев.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ведомства, должность первого заместителя министра занимает Эдуард Каташов, первого заместителя министра – начальника управления ветеринарии — Александр Дегтярев, заместителем министра является Вячеслав Шиняев, заместителем министра – начальником управления рынка продовольствия и лицензирования — Павел Гусев.


