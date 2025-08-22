В пензенских детсадах, школах и колледжах 28 августа проведут учения в с привлечением сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии Образование

Пенза, 22 августа 2025. PenzaNews. Организации общего и среднего профессионального образования Пензенской области присоединятся к всероссийским учениям, которые пройдут в предстоящий четверг, 28 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«В ходе учений с педагогами школ, детских садов, учреждений среднего профессионального образования будет отработан сценарий о порядке действий при захвате заложников (территорий) и при обнаружении взрывного устройства. Кроме того, будет проверена работоспособность технических средств и оповещения в образовательных организациях», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в учениях примут участие сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии.

«Просим жителей региона сохранять спокойствие и не впадать в панику», — добавляется в сообщении.