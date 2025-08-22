17:26:13 Пятница, 22 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенских детсадах, школах и колледжах 28 августа проведут учения в с привлечением сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии

12:07 | 22.08.2025 | Образование

Печать

Пенза, 22 августа 2025. PenzaNews. Организации общего и среднего профессионального образования Пензенской области присоединятся к всероссийским учениям, которые пройдут в предстоящий четверг, 28 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В пензенских детсадах, школах и колледжах 28 августа проведут учения в с привлечением сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе учений с педагогами школ, детских садов, учреждений среднего профессионального образования будет отработан сценарий о порядке действий при захвате заложников (территорий) и при обнаружении взрывного устройства. Кроме того, будет проверена работоспособность технических средств и оповещения в образовательных организациях», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в учениях примут участие сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии.

«Просим жителей региона сохранять спокойствие и не впадать в панику», — добавляется в сообщении.


Читайте также
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
В Пензенской области суд признал недействительными документы о рождении несуществующего ребенка Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» Капремонт детского лагеря «Ласточка» в Кузнецком районе завершен почти на 70%
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама