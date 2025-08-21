Жительница Пензенской области осуждена за мошенничество в особо крупном размере Криминал

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензенской области признана судом виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что злоумышленница, занимая должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обманным путем получила от бывшего работника министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области денежные средства в размере 1,3 млн. рублей якобы для последующей передачи должностному лицу из числа сотрудников ФСБ России за принятие решения о восстановлении потерпевшего в указанном министерстве», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также женщина, введя в заблуждение жительницу Пензы, получила от нее более 1 млн. рублей за мнимое оказание содействия в трудоустройстве близкого родственника в УФСБ.

«Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.