20:08:17 Четверг, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенской области осуждена за мошенничество в особо крупном размере

18:00 | 21.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензенской области признана судом виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Жительница Пензенской области осуждена за мошенничество в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленница, занимая должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обманным путем получила от бывшего работника министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области денежные средства в размере 1,3 млн. рублей якобы для последующей передачи должностному лицу из числа сотрудников ФСБ России за принятие решения о восстановлении потерпевшего в указанном министерстве», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также женщина, введя в заблуждение жительницу Пензы, получила от нее более 1 млн. рублей за мнимое оказание содействия в трудоустройстве близкого родственника в УФСБ.

«Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.


Читайте также
В Пензенской области суд признал недействительными документы о рождении несуществующего ребенка Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета
В селе Тихменево открыт новый ФАП Пензенский облсуд счел обоснованной конфискацию «Toyota Land Cruiser 200» у попавшегося на пьяной езде водителя
В Пензе женщина забрала 160 тыс. рублей из найденной на улице сумки и стала фигурантом уголовного дела Житель Пензы по совету мошенника продал автомобиль и перевел около 600 тыс. рублей на чужие счета
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама