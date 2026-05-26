В Пензенской области в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы участвуют 32 человека

11:03 | 26.05.2026 | Политика

Пенза, 26 мая 2026. PenzaNews. 32 человека участвуют в Пензенской области в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты Госдумы РФ. Об этом сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Уважаемые земляки! [...] Стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия» за кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы РФ, а также в Пензенскую городскую думу. Обращаю ваше внимание на то, что зарегистрироваться на сайте можно до 29 мая, а проголосовать — до 31 мая. «Единая Россия» — единственная в РФ политическая партия, которая на постоянной основе ведет предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования. В предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной думы участвуют 32 человека (по партийному списку — 16, по одномандатному избирательному округу №148 — 8, по одномандатному избирательному округу №149 — 8)», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший понедельник, 25 мая.

Олег Мельниченко добавил, что в предварительном голосовании для последующего выдвижения в депутаты пензенской гордумы (одномандатный избирательный округ №19) участвуют 10 человек.

«Участвуйте в предварительном голосовании «Единой России», делайте выбор, отдавайте свои голоса за достойных кандидатов, которым можно доверить будущее родного города и нашей страны!» — обратился секретарь реготделения партии к жителям.


