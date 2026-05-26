В Пензе прошел чемпионат по служебному двоеборью памяти Владимира Квышко

Пенза, 26 мая 2026. PenzaNews. Чемпионат Приволжского федерального округа по служебному двоеборью, посвященный памяти подполковника ФСБ Владимира Квышко, прошел на территории гостиничного комплекса «Русская охота» в Пензе.

В программу служебного двоеборья вошли кросс и стрельба.

В этом году в чемпионате приняли участие 16 команд из 13 регионов.

Впервые соревнования по служебному двоеборью состоялись 12 мая 1997 года. В 1998 году по решению ВФСО «Динамо» турнир приобрел статус всероссийского. С 2003 года соревнования проводятся в форме чемпионата и посвящаются памяти всех сотрудников ФСБ России, павших при выполнении воинского и служебного долга. Ежегодно в них принимают участие команды ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, ФССП из регионов ПФО.

Квышко Владимир Прокофьевич родился 12 мая 1947 года в городе Пугачеве Саратовской области в семье офицера Вооруженных сил СССР.

В 1965 году окончил среднюю школу №25 города Пензы, в 1970-м — Пензенский политехнический институт, получив квалификацию «Радиоинженер», в 1974-м — высшие курсы КГБ СССР.

С 1970 по 1972 годы трудился в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте, затем возглавил комсомольскую организацию НПО «Кристалл».

С февраля 1973 года работал в органах госбезопасности. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника секретариата – начальника группы дежурных.

В апреле 1996 года был командирован в УФСБ России по Чечне.

6 августа вооруженные формирования сепаратистов развязали широкомасштабные боевые действия в Грозном. Боевики окружили общежитие УФСБ, где находился Владимир Квышко. В течение трех суток он, возглавляя сектор обороны объекта, непосредственно участвовал в отражении многочисленных ожесточенных атак противника.

На рассвете 9 августа, когда возможности обороны в разрушенном и горящем здании были исчерпаны, чекисты в организованном порядке пошли на прорыв кольца окружения. Группа под командованием подполковника прикрывала отход товарищей. В ходе боя с превосходящими силами сепаратистов он был ранен в ноги. Оценив ситуацию, Владимир Квышко приказал группе прорываться к зданию УФСБ, а сам, жертвуя собой, остался и до последнего вел неравный бой с противником, отвлекая на себя его силы и огневые средства.

За совершенный подвиг указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.

Навечно зачислен в списки личного состава УФСБ России по Пензенской области.