В Пензе прошел чемпионат по служебному двоеборью памяти Владимира Квышко

10:17 | 26.05.2026 | Общество

Пенза, 26 мая 2026. PenzaNews. Чемпионат Приволжского федерального округа по служебному двоеборью, посвященный памяти подполковника ФСБ Владимира Квышко, прошел на территории гостиничного комплекса «Русская охота» в Пензе.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

В программу служебного двоеборья вошли кросс и стрельба.

В этом году в чемпионате приняли участие 16 команд из 13 регионов.

Впервые соревнования по служебному двоеборью состоялись 12 мая 1997 года. В 1998 году по решению ВФСО «Динамо» турнир приобрел статус всероссийского. С 2003 года соревнования проводятся в форме чемпионата и посвящаются памяти всех сотрудников ФСБ России, павших при выполнении воинского и служебного долга. Ежегодно в них принимают участие команды ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, ФССП из регионов ПФО.

Квышко Владимир Прокофьевич родился 12 мая 1947 года в городе Пугачеве Саратовской области в семье офицера Вооруженных сил СССР.

В 1965 году окончил среднюю школу №25 города Пензы, в 1970-м — Пензенский политехнический институт, получив квалификацию «Радиоинженер», в 1974-м — высшие курсы КГБ СССР.

С 1970 по 1972 годы трудился в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте, затем возглавил комсомольскую организацию НПО «Кристалл».

С февраля 1973 года работал в органах госбезопасности. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника секретариата – начальника группы дежурных.

В апреле 1996 года был командирован в УФСБ России по Чечне.

6 августа вооруженные формирования сепаратистов развязали широкомасштабные боевые действия в Грозном. Боевики окружили общежитие УФСБ, где находился Владимир Квышко. В течение трех суток он, возглавляя сектор обороны объекта, непосредственно участвовал в отражении многочисленных ожесточенных атак противника.

На рассвете 9 августа, когда возможности обороны в разрушенном и горящем здании были исчерпаны, чекисты в организованном порядке пошли на прорыв кольца окружения. Группа под командованием подполковника прикрывала отход товарищей. В ходе боя с превосходящими силами сепаратистов он был ранен в ноги. Оценив ситуацию, Владимир Квышко приказал группе прорываться к зданию УФСБ, а сам, жертвуя собой, остался и до последнего вел неравный бой с противником, отвлекая на себя его силы и огневые средства.

За совершенный подвиг указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.

Навечно зачислен в списки личного состава УФСБ России по Пензенской области.


