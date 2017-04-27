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Делегация из Египта во главе с двумя военачальниками посетила ПГУ

15:56 | 27.04.2017 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Делегация Военно-Технического университета Египта, в состав которой вошли два высокопоставленных военачальника и шесть курсантов, посетила Пензенский государственный университет в четверг, 27 апреля.

Делегация из Египта во главе с двумя военачальниками посетила ПГУ

Фото: Pnzgu.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе вуза, зарубежные гости прибыли в город еще в минувшее воскресенье, 23 апреля, а ПГУ стал одним из этапов программы пребывания, подготовленной для них российскими коллегами из Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

«По русской традиции высоких гостей встретили хлебом-солью и заздравными песнями. Ансамбль народной песни пензенского госуниверситета «Добрые люди» создал теплую доброжелательную атмосферу», — отметили в вузе.

Представители ПГУ познакомили военнослужащих с историей вуза, информационно-выставочным центром и бизнес-инкубатором.

В зале заседаний им рассказали о международной деятельности, в частности, об участии в программах Erasmus+.
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