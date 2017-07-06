Водитель взыскал с мэрии Кузнецка ущерб от упавшей на машину ветки тополя Общество

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области, на автомобиль которого весной 2016 года упала ветка тополя, через суд взыскал с мэрии около 61 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, расходы на экспертизу, услуги представителя и ранее уплаченную госпошлину.

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«В своем иске автовладелец указал, что 26 апреля прошлого года во время движения по улице Победы в Кузнецке на его автомашину «ВАЗ-217030» упала ветка дерева, в результате чего у транспортного средства оказались повреждены крыша, крышка багажника и передняя левая дверь», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что при рассмотрении иска судом первой инстанции представитель городской администрации против его удовлетворения возражал, в том числе ссылаясь на погодные условия — сильный ветер, однако этот довод не нашел своего подтверждения.

«Суд установил, что причиной падения ветки на автомобиль стало ненадлежащее содержание тополя, который являлся аварийным с высокой степенью вероятности падения», — отметила собеседница агентства, уточнив, что в результате было вынесено решение в пользу истца.

Наталья Быченкова добавила, что представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которую облсуд оставил без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.