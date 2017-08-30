«Вагон знаний» отправится из Самары в Пензу 22 сентября Общество

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Первая в новом учебном году детская группа, участвующая в проекте «Вагон знаний», отправится из Самары в познавательно-туристическую поездку в Пензу на дневном поезде в пятницу, 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным, КбшЖД, всего до конца 2017 года будет организовано 28 таких поездок.

В проекте «Вагон знаний» уже приняли участие около 4 тыс. жителей Самарской, Пензенской, Ульяновской областей и Башкирии.

«Вагон знаний» — серия познавательных путешествий для школьников на поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК» «Дневной экспресс».

Основной отличительной особенностью проекта являются интерактивные образовательные программы, которые проходят непосредственно в вагоне поезда.

При планировании поездки организаторы логически выстраивают материал исходя из особенностей школьной программы.

В настоящий момент намечено расширить географию проекта, а также адаптировать его для студентов, пенсионеров и сотрудников компаний.