Виктор Кувайцев поздравил молодежь Пензы с Международным днем студентов Общество

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил молодежь с Международным днем студентов, который отмечается в пятницу, 17 ноября.

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По его словам, этот праздник объединяет активных, инициативных, амбициозных и талантливых представителей молодежи.

«Уверен, что те, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях, станут высокообразованными специалистами, смогут реализовать свой потенциал и внести достойный вклад в развитие и процветание нашего города и всей страны», — добавил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев пожелал студентам позитивного настроя, мудрых наставников, творческих и профессиональных успехов, веры в себя и свои силы.

«Пусть студенческие годы научат вас оставаться стойкими в решении любых проблем, привьют настойчивость в достижении цели, подарят верных и надежных друзей!» — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.