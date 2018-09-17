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В Пензенской области в августе родилось рекордное число третьих и последующих детей

10:45 | 17.09.2018 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. 201 третий и последующий ребенок родился в Пензенской области в августе 2018 года, что стало рекордом за период с 1 января 2013 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В Пензенской области в августе родилось рекордное число третьих и последующих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что всего в период с января по август 2018 года в регионе на свет появились 1 тыс. 426 третьих и последующих детей, что на 159 больше, чем за аналогичный период 2017-го.

«Ежемесячное пособие выплачено на 5 тыс. 640 многодетных семей. Общая сумма денежных средств, направленных на эти цели за восемь месяцев, составила 408,4 млн. рублей, из них 222,6 млн. рублей — средства бюджета Пензенской области», — пояснили в пресс-службе.

При рождении третьего и последующего ребенка назначается ежемесячная денежная выплата, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 21 тыс. 825 рублей 30 копеек.

В 2018 году размер пособия составляет 9 тыс. 470 рублей.

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