В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям»

10:24 | 06.04.2026 | Общество

Пенза, 6 апреля 2026. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет на дорогах Пензенской области во вторник, 7 апреля.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, в этот день будут осуществляться массовые проверки водителей с целью выявления возможных нарушений правил перевозки малолетних пассажиров.

«В соответствии с требованиями правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля [...] должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка; [...] в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) [...] — с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности», — напоминается в тексте.

Нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.


Читайте также
В Пачелмском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе мужчина ударил мать деревянным черенком, возбуждено уголовное дело
В Пензе в суд направлено дело об организации проституции и вовлечении в занятие проституцией В Пензенской области за сутки произошло два пожара
«Пензаэнерго» в 2025 году выполнило технологическое подключение объектов под ключ по 239 заявкам Мошенники выманили у жителя Пензы около 5 млн. рублей
