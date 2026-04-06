В Пензенской области за выходные задержаны 23 нетрезвых водителя

10:40 | 06.04.2026 | Общество

Пенза, 6 апреля 2026. PenzaNews. 23 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области в минувшие выходные. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

«В выходные дни на территории региона прошли оперативно-профилактические мероприятия, во время которых сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали водителей транспортных средств на наличие признаков опьянения. От управления транспортными средствами отстранены 23 водителя», — сказано в тексте.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.


