В Пензенской области филиалы фонда «Защитники Отечества» и общества «Знание» договорились о взаимодействии

Пенза, 6 апреля 2026. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии в сфере просветительской деятельности заключено между филиалами фонда «Защитники Отечества» и общества «Знание» в Пензенской области.

Подписи под документом поставили руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова и директор филиала общества «Знание» Андрей Грачев.

«Цель сотрудничества — военно-патриотическое просвещение молодежи, объединение усилий для повышения научно-просветительской деятельности. [...] В рамках сотрудничества ветераны СВО смогут стать лекторами. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте просветительской организации, где собраны теоретические и методические материалы по патриотическому воспитанию молодежи. Полученные знания помогут ветеранам проводить уроки мужества на более высоком профессиональном уровне», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что одним из примеров вовлечения ветеранов СВО в лекторскую работу общества «Знание» является деятельность социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества» Олега Фунтикова, который активно выступает перед разными аудиториями, а летом организует выездные мероприятия в загородных лагерях.

«Участник региональной кадровой программы «Герои Пензенского края», офицер управления Росгвардии по Пензенской области Руслан Теймуров стал не просто лектором общества «Знание», но и вошел в экспертное сообщество проекта «Знание.Вики». В конце 2025 года ветеран СВО стал лауреатом в одной из номинаций просветительской организации», — добавляется в тексте.