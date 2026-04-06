Олег Денисов призвал усилить разъяснительную работу с целью недопущения фактов езды подростков на питбайках по улицам Пензы Общество

Пенза, 6 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов призвал усилить разъяснительную работу среди подростков и их родителей с целью недопущения фактов езды на питбайках по улицам города.

«С наступлением весенне-летнего сезона мы вновь сталкиваемся с проблемой использования подростками питбайков. Ситуация серьезная, так как данный спортивный инвентарь не требует водительских прав и обязательной регистрации, а последствиями таких развлечений часто становятся серьезные травмы и несчастные случаи», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 6 апреля.

В свою очередь начальник управления образования Пензы Юрий Каленов сообщил, что в школах проводятся тематические лекции и классные часы, в том числе с участием сотрудников Госавтоинспекции и показом фильмов, демонстрирующих последствия реальных ДТП.

Он добавил, что через родительские чаты и во время собраний будет уделено внимание правовой стороне вопроса.

Как подчеркнул Олег Денисов, ключевая ответственность лежит на взрослых.

«Они должны осознавать, насколько опасен данный вид транспорта для молодого поколения. Не хочется сгущать краски, но запасных детей у нас нет», — сказал глава Пензы, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте мэрии.