17:58:38 Понедельник, 6 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов призвал усилить разъяснительную работу с целью недопущения фактов езды подростков на питбайках по улицам Пензы

16:09 | 06.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 6 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов призвал усилить разъяснительную работу среди подростков и их родителей с целью недопущения фактов езды на питбайках по улицам города.

Фото: Penza-gorod.ru

«С наступлением весенне-летнего сезона мы вновь сталкиваемся с проблемой использования подростками питбайков. Ситуация серьезная, так как данный спортивный инвентарь не требует водительских прав и обязательной регистрации, а последствиями таких развлечений часто становятся серьезные травмы и несчастные случаи», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 6 апреля.

В свою очередь начальник управления образования Пензы Юрий Каленов сообщил, что в школах проводятся тематические лекции и классные часы, в том числе с участием сотрудников Госавтоинспекции и показом фильмов, демонстрирующих последствия реальных ДТП.

Он добавил, что через родительские чаты и во время собраний будет уделено внимание правовой стороне вопроса.

Как подчеркнул Олег Денисов, ключевая ответственность лежит на взрослых.

«Они должны осознавать, насколько опасен данный вид транспорта для молодого поколения. Не хочется сгущать краски, но запасных детей у нас нет», — сказал глава Пензы, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте мэрии.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама