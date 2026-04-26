В Пензе в сквере имени Лермонтова посадили более 70 деревьев Общество

Пенза, 26 апреля 2026. PenzaNews. Участники субботника, состоявшегося в Пензе 25 апреля, посадили на территории сквера имени М.Ю. Лермонтова 25 рябин, столько же лип, 14 кедров и 10 елей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенской гордумы.

Как отметил временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин, многие пришли на субботник целыми семьями.

«Радует, что жители города пришли на субботник семьями, привели с собой детей. Дети очень трепетно относятся к таким событиям. Моя дочь до сих пор проверяет, как растет деревце, которое мы с ней посадили, когда ей едва исполнилось 3 года. Ребенок или взрослый никогда не сломает веточку, которую посадил сам, а значит, в посадке деревьев у нас должно участвовать как можно больше жителей. Тогда и саженцы будут сохранены, и наша Пенза станет еще зеленее и краше!» — сказал Сергей Васянин, слова которого приводятся в сообщении.