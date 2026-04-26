15:06:53 Воскресенье, 26 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в сквере имени Лермонтова посадили более 70 деревьев

26.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 26 апреля 2026. PenzaNews. Участники субботника, состоявшегося в Пензе 25 апреля, посадили на территории сквера имени М.Ю. Лермонтова 25 рябин, столько же лип, 14 кедров и 10 елей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенской гордумы.

Фото: Pgduma.ru

Как отметил временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин, многие пришли на субботник целыми семьями.

«Радует, что жители города пришли на субботник семьями, привели с собой детей. Дети очень трепетно относятся к таким событиям. Моя дочь до сих пор проверяет, как растет деревце, которое мы с ней посадили, когда ей едва исполнилось 3 года. Ребенок или взрослый никогда не сломает веточку, которую посадил сам, а значит, в посадке деревьев у нас должно участвовать как можно больше жителей. Тогда и саженцы будут сохранены, и наша Пенза станет еще зеленее и краше!» — сказал Сергей Васянин, слова которого приводятся в сообщении.


Читайте также
Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области «Ростелеком» выступил партнером конкурса школьных медиацентров в Пензенской области
Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере Житель Нижнего Ломова, повторно попавшийся за рулем в нетрезвом виде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Жительница Белинского района получила условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама