В Пензе участниками всероссийского субботника стали 8 тыс. человек Общество

Пенза, 26 апреля 2026. PenzaNews. 8 тыс. жителей Пензы стали участниками всероссийского субботника, состоявшегося 25 апреля. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область присоединилась к всероссийскому субботнику. Принял участие в общегородской акции «Зеленая Пенза 2026», на которую [...] вышли 8 тыс. пензенцев. Люди приходили на субботник целыми семьями», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс».

Говоря о «Лугометрии», где прошла одна из акций по благоустройству, Олег Мельниченко обратил внимание на то, что это перспективный растущий микрорайон, в котором очень много молодых пар с детьми.

«Радует, что они вносят свой вклад в развитие нашего города, в будущее новых поколений», — отметил губернатор.

Он сообщил, что к трудовому десанту на территории микрорайона присоединились депутаты Госдумы РФ от «Единой России» Игорь Руденский и Дмитрий Каденков, а также председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Общими усилиями посадили [...] в молодом микрорайоне 127 деревьев. Всего же в этом году планируем высадить в Пензе не менее 5 тыс. зеленых насаждений. Вернем родному городу славу одного из самых уютных в стране!» — подчеркнул Олег Мельниченко.