В Пензенской области оценят эффективность работы спортобъектов Спорт

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение провести проверку эффективности работы спортивных объектов, чтобы исключить возможность их нецелевого использования.

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«Создайте рабочую группу, до 15 февраля подготовьте результаты. Не должно быть такого, что по знакомству кто-то пользуется, а денег не платит», — подчеркнул глава региона, обращаясь к подчиненным.

Он отметил, что физкультурно-оздоровительные комплексы должны зарабатывать деньги, чтобы закупать новое оборудование.

«В работе спортобъектов главное, чтобы услуга населению была предоставлена, чтобы с посетителями работали тренеры-специалисты, приучали население к здоровому образу жизни» — добавил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, курировать проверку поручено вице-губернатору Валерию Савину.