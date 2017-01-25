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В Пензенской области оценят эффективность работы спортобъектов

15:37 | 25.01.2017 | Спорт

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение провести проверку эффективности работы спортивных объектов, чтобы исключить возможность их нецелевого использования.

В Пензенской области оценят эффективность работы спортобъектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Создайте рабочую группу, до 15 февраля подготовьте результаты. Не должно быть такого, что по знакомству кто-то пользуется, а денег не платит», — подчеркнул глава региона, обращаясь к подчиненным.

Он отметил, что физкультурно-оздоровительные комплексы должны зарабатывать деньги, чтобы закупать новое оборудование.

«В работе спортобъектов главное, чтобы услуга населению была предоставлена, чтобы с посетителями работали тренеры-специалисты, приучали население к здоровому образу жизни» — добавил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, курировать проверку поручено вице-губернатору Валерию Савину.
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