Двое представителей Пензенской области стали мастерами спорта международного класса Спорт

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено двум представителям Пензенской области. Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павел Колобков.

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Мария Ушакова из Заречного удостоена высшего спортивного звания в РФ по пауэрлифтингу.

Такой же статус присвоен Ольге Гатаулиной из Бурятии, Владиславу Аксенникову из Хабаровского края, Анне Елизаровой из Новгородской области и Илье Мишину из Ханты-Мансийского автономного округа.

Уроженец Красноярского края, защитник клуба «Локомотив-Пенза» Валерий Хлутков стал МСМК по регби.

Это же спортивное звание получили Карим Маников из Татарстана, Павел Кривошеев из Новосибирской области и пятеро представителей Москвы — Асият Алиева, Александра Алисеенко, Ирина Волченкова, Георгий Колосов и Александра Токарева.

Всего в соответствии с приказом статус мастеров спорта международного класса присвоен 54 представителям 19 регионов страны, занимающимся различными дисциплинами.