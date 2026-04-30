В пензенском УМВД напомнили о документах, необходимых для выезда детей за границу

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Пресс-служба УМВД России по Пензенской области в преддверии майских праздников распространила информацию о том, какие документы необходимы для выезда детей за границу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 1 марта 2024 года вступил в силу новый порядок. Для выезда за пределы Российской Федерации каждому ребенку до 14 лет необходимо иметь собственный заграничный паспорт», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что в свидетельстве о рождении ребенка необходимо проставить специальный штамп о гражданстве РФ, срок оказания этой услуги не превышает 5 рабочих дней.

Как сообщил заместитель начальника УМВД России по Пензенской области полковник полиции Анатолий Огурцов, получить услугу можно в любом многофункциональном центре, ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России или непосредственно в подразделении по вопросам миграции.

«В ближайшем будущем оформление штампа будет доступно и на портале государственных услуг», — сказал Анатолий Огурцов, слова которого приводятся в сообщении.