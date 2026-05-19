В Пензе скутер провалился в яму с водой на дороге

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Скутер провалился в яму с водой на автодороге на проспекте Победы в Пензе в районе бывшего ЦНТИ, водитель госпитализирован.

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, инцидент произошел 18 мая.

«18 мая 2026 года от сотрудника Госавтоинспекции [...] в пожарно-спасательный центр поступило сообщение о том, что на автодороге на проспекте Победы в районе ЦНТИ в образовавшийся провал с промоиной, наполненный водой, произошло падение скутера с водителем. Водитель, получивший травмы, был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что для извлечения транспортного средства из воды потребовалась помощь водолаза.

«Спасатель в гидрокостюме по лестнице спустился в яму и произвел остроповку скутера, затем транспортное средство было поднято на поверхность и передано представителям полиции», — говорится в сообщении.