Житель Пензенской области получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену и призывы к экстремизму Криминал

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, каналов и размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, на 2 года назначено жителю Пензенской области за госизмену и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

«Суд установил, что подсудимый передал представителю Украины сведения о российском военнослужащем, выполнявшем специальные задачи в зоне СВО, а также оставлял в мессенджере под общедоступной публикацией комментарии, побуждающие к насильственным действиям в отношении военнослужащих РФ, участвующих в специальной военной операции», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина не отрицал свою причастность к совершению преступлений.

«Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании судьей единолично», — уточняется в тексте.

Приговор, провозглашение которого состоялось 19 мая, пока не вступил в законную силу.