Комитет Совфеда поддержал инициативы по реконструкции стадиона и строительству нового корпуса онкодиспансера в Пензе Политика

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Комитет Совета Федерации на заседании, состоявшемся в рамках дней Пензенской области в верхней палате российского парламента, поддержал инициативы региона по реконструкции стадиона «Пенза» и строительству в региональном центре хирургического корпуса онкологического диспансера. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Council.gov.ru

«Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал наши инициативы по реконструкции стадиона «Пенза» и строительству хирургического корпуса онкодиспансера. Это крайне важные и нужные для пензенцев проекты», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 19 мая.

Олег Мельниченко напомнил, что стадион «Пенза», который был построен в 1960 году, давно не эксплуатируется из-за своего плачевного состояния.

«Планируем создать там крытый комплекс с футбольным полем, тренажерным залом, регбийным полем, беговыми дорожками и площадкой для сдачи норм ГТО», — пояснил он.

Губернатор уточнил, что при поддержке федерального бюджета стадион может быть восстановлен в 2028 году.

«Также нам очень нужен новый хирургический корпус областного онкодиспансера. При поддержке Совета Федерации и лично Валентины Ивановны Матвиенко, которая одобрила наш проект, мы построили и в 2024 году запустили в работу лабораторно-диагностический корпус. С выявлением злокачественных новообразований мы справляемся, но нужно делать следующий шаг. Строительство хирургического корпуса с современными операционными позволит вывести медицинские технологии на более высокий уровень. Это будет прорыв в части раннего выявления и лечения онкологических заболеваний. Мы также сможем создать базу для первичной реабилитации пациентов, обучения специалистов-онкологов в Пензенском медицинском институте и повышения квалификации для Института усовершенствования врачей», — написал Олег Мельниченко.