В Пензе пенсионерка перечислила мошенникам около 1,1 млн. рублей после общения со «старшим по дому» Криминал

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1959 года рождения лишилась около 1,1 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников, один из которых представился старшим по дому.

«Гражданка пояснила, что [...] в мессенджере поступило сообщение от неизвестного, который представился старшим по дому, в котором проживает заявительница. Мужчина сообщил, что ей необходимо подтвердить свои личные данные и отправить код из SMS», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого в другом мессенджере потерпевшая получила сообщение о подозрительной активности в личном кабинете на портале госуслуг и необходимости позвонить по контактному телефону.

«Женщина, испугавшись, позвонила на один из номеров. Ей ответила неизвестная, которая представилась сотрудницей портала госуслуг и пояснила, что персональные данные потерпевшей оказались в руках мошенников. Собеседница посоветовала женщине перечислить имеющиеся у нее накопления на «безопасный счет», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что, следуя полученным указаниям, пенсионерка перевела 1 млн. 80 тыс. рублей на чужой банковский счет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — говорится в сообщении.