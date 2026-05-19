19:54:15 Вторник, 19 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка перечислила мошенникам около 1,1 млн. рублей после общения со «старшим по дому»

16:12 | 19.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1959 года рождения лишилась около 1,1 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников, один из которых представился старшим по дому.

В Пензе пенсионерка перечислила мошенникам около 1,1 млн. рублей после общения со «старшим по дому». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка пояснила, что [...] в мессенджере поступило сообщение от неизвестного, который представился старшим по дому, в котором проживает заявительница. Мужчина сообщил, что ей необходимо подтвердить свои личные данные и отправить код из SMS», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого в другом мессенджере потерпевшая получила сообщение о подозрительной активности в личном кабинете на портале госуслуг и необходимости позвонить по контактному телефону.

«Женщина, испугавшись, позвонила на один из номеров. Ей ответила неизвестная, которая представилась сотрудницей портала госуслуг и пояснила, что персональные данные потерпевшей оказались в руках мошенников. Собеседница посоветовала женщине перечислить имеющиеся у нее накопления на «безопасный счет», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что, следуя полученным указаниям, пенсионерка перевела 1 млн. 80 тыс. рублей на чужой банковский счет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — говорится в сообщении.


Читайте также
В Колышлейском районе при столкновении трактора, «ВАЗа» и «УАЗа» пострадали два человека Житель Никольского района подозревается в незаконном вылове рыбы в период нереста
В Иссинском районе при опрокидывании автомобиля «Lada Vesta» пострадали три человека Полицейские задержали жителя Пензенской области, который похитил из магазина товары на сумму более 10 тыс. рублей
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора ДТП на улице Кирова в Пензе унесло жизнь мотоциклиста
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама