19:55:38 Вторник, 19 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям»

17:29 | 19.05.2026 | Общество

Печать

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет на дорогах Пензенской области в среду, 20 мая.

В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, в этот день будут осуществляться массовые проверки водителей с целью выявления возможных нарушений правил перевозки малолетних пассажиров.

«В соответствии с требованиями правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля [...] должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка; [...] в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) [...] — с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности», — напоминается в тексте.

Нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.


Читайте также
В Колышлейском районе при столкновении трактора, «ВАЗа» и «УАЗа» пострадали два человека Житель Никольского района подозревается в незаконном вылове рыбы в период нереста
В Иссинском районе при опрокидывании автомобиля «Lada Vesta» пострадали три человека Полицейские задержали жителя Пензенской области, который похитил из магазина товары на сумму более 10 тыс. рублей
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора ДТП на улице Кирова в Пензе унесло жизнь мотоциклиста
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама