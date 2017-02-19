В Пензе со счета клиентки банка украли 75 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества в отношении 41-летней жительницы Пензы, являющейся держателем банковской карты, для совершения которого злоумышленники использовали фишинговый сайт.

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«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением 41-летняя гражданка. Она сообщила, что при попытке войти на сайт, внешне похожий на сервис «Сбербанк Онлайн», программа потребовала ввести номер мобильного телефона владельца карты. После этого женщине позвонил неизвестный. Он сказал, что была совершена попытка снятия денег со счета собеседницы, а для его блокировки необходимо назвать номер карты и коды подтверждения, которые поступят в SMS», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после передачи злоумышленнику указанных сведений клиентка банка обнаружила списание со счета 75 тыс. рублей.

«В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.