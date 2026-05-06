Дмитрий Артамонов назначен и.о. ректора ПГУ

Пенза, 6 мая 2026. PenzaNews. Доктор технических наук, профессор Дмитрий Артамонов, занимавший должность первого проректора Пензенского государственного университета с 2017 года, назначен исполняющим обязанности ректора ПГУ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте вуза.

Соответствующий приказ министерства науки и высшего образования Российской Федерации вступил в силу 6 мая 2026 года.

На внеочередном заседании ученого совета ПГУ Дмитрия Артамонова в новой должности представил президент университета, доктор юридических наук, профессор Александр Гуляков, ранее занимавший пост ректора.

Обращаясь к коллективу, Дмитрий Артамонов подчеркнул, что Пензенский государственный университет для него — альма-матер, где он учился с 1988 года, а затем выстраивал профессиональную карьеру.

«Я вплотную работал с ректором, с Александром Дмитриевичем Гуляковым, на протяжении 9 лет в должности первого проректора. У меня позиция полностью соответствует его позиции — и в плане подготовки педагогических кадров, образовательной и научной деятельности, подготовки кадров высшей квалификации, улучшения инфраструктуры университета», — сказал он.

Особое внимание и.о. ректора уделил вопросам воспитательной и патриотической работы с молодежью.

«В конце 1980-1990-х годов понятие патриотизма было практически вырезано из сердец молодежи, и этой работы пока еще недостаточно», — констатировал Дмитрий Артамонов.

Он также заявил, что не планирует отступать от утвержденной программы развития университета.

«С пути, который наметил Александр Дмитриевич Гуляков, с той программы развития, которую мы вместе разрабатывали под его руководством, мы резко в сторону сворачивать не будем», — сказал и.о. ректора.

При этом он допустил возможность последующего пересмотра отдельных кадровых вопросов, подчеркнув, что такие изменения будут вводиться постепенно и взвешенно.

В завершение Дмитрий Артамонов выразил благодарность Александру Гулякову и коллективу за поддержку, пообещав в ближайшее время представить на обсуждение концепцию дальнейшего развития вуза, сообщает пресс-служба ПГУ.

Артамонов Дмитрий Владимирович родился в Пензе 1 октября 1971 года.

В 1994 году окончил с отличием Пензенский государственный технический университет (ныне — ПГУ) по специальности «Приборные устройства».

В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2013-м — докторскую.

Работал в ПГУ на разных должностях: исполнял обязанности заместителя декана приборостроительного факультета и факультета систем управления и информационной безопасности; был директором межотраслевого регионального центра повышения квалификации (2011-2014); директором политехнического института (2014-2017); первым проректором (с 2017 года).

В 2013 году прошел обучение на курсах профессиональной переподготовки на базе «Сколково» в составе первой группы кадрового резерва ректоров.