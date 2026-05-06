В Пензенской области впервые прошел автопробег, посвященный Николаю Терехину

18:05 | 06.05.2026 | Общество

Пенза, 6 мая 2026. PenzaNews. Автопробег, посвященный участнику Великой Отечественной войны, Герою России Николаю Терехину, впервые прошел в Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Наши земляки сегодня почтили память Героя России, участника Великой Отечественной войны Николая Васильевича Терехина. В его честь «Боевое братство» совместно с автошколой ДОСААФ и Народным фронтом впервые провели автопробег. Его участники отправились в Городищенский район, чтобы выразить поколению победителей свою благодарность за мир и свободу. Вечный огонь зажгли в селах Архангельское, Павло-Куракино и в городе Городище — на мемориалах, посвященных воинам Великой Отечественной войны», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 6 мая.

Он напомнил, что уроженец села Чардым Лопатинского района Николай Терехин — один из двух советских летчиков, трижды совершивших воздушный таран, причем два победоносных сближения с самолетами противника он провел в одном бою.

«Фронтовик погиб в очередном сражении — в небе над новгородской землей, в декабре 1942 года, не дождавшись заслуженной награды. Справедливость восторжествовала в 2026 году. Президент РФ присвоил Николаю Терехину звание Героя России», — добавил глава региона.

«Поисковики и историки продолжают работу по заполнению неизвестных страниц Великой Отечественной войны. Награда должна найти каждого героя. Мы в неоплатном долгу перед нашими дедами и прадедами. Наш долг — хранить память о героях, чтобы передать ее новым поколениям», — подчеркнул Олег Мельниченко.


