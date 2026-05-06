В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины

16:13 | 06.05.2026 | Криминал

Пенза, 6 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Городищенского района, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«По версии следствия, в мае 2025 года в ночное время находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель, управляя автомобилем марки «Lada Vesta GFL110», следовал по проезжей части улицы Измайлова со стороны микрорайона Ахуны в Пензе. В нарушение правил дорожного движения он развил скорость свыше 135 км/ч. Мужчина не справился с управлением и допустил занос транспортного средства против часовой стрелки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Kia Rio», а затем произвел наезд на металлическую стойку дорожного знака и металлическое пешеходное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет и наездом на дерево», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что в результате ДТП погиб 20-летний пассажир автомобиля «Lada Vesta».

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Пензы», — уточняется в тексте.


