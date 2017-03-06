В Пензе женщина лишилась денег при попытке сдать квартиру «военному» Криминал

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. 58-летняя жительница Пензы, попытавшаяся сдать квартиру через сайт Avito.ru, лишилась 30 тыс. рублей, поверив мошеннику, который представился военным.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина разместила объявление о сдаче внаем квартиры. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный. Он представился военнослужащим и сказал, что намерен снять квартиру. Под предлогом перечисления предоплаты мужчина попросил назвать ему номер банковской карты и пароли, которые поступят на мобильный телефон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции добавили, что женщина выполнила просьбу незнакомца, после чего обнаружила списание денег со счета.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в ведомстве.