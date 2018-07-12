Замглавы пензенского Минлесхоза останется под домашним арестом до 12 сентября Криминал

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 12 сентября срок домашнего ареста заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслава Лебедева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«С учетом представленных материалов, позиции прокурора, суд продлил срок домашнего ареста Вячеславу Лебедеву на 2 месяца, а всего до 3 месяцев 25 дней, то есть до 12 сентября включительно», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Пензы.

Он отметил, что ходатайство следователя кузнецкого межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Пензенской области, прикомандированного ко второму отделу по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону, удовлетворено 9 июля.

По данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года Вячеслав Лебедев, занимая должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области, организовал и совершил совместно с заместителем директора и мастером ГАУ «Юрсовский лесхоз», а также директором ГКУ «Кададинское лесничество» незаконную рубку сырорастущих сосен на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов.

При этом она была проведена под видом санитарно-оздоровительного мероприятия — сплошной санитарной рубки лесных насаждений — на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии деревьев. В результате лес был уничтожен на площади 17,8 га, а лесному фонду страны причинен ущерб на сумму свыше 90 млн. рублей.