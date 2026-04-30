Ирина Бугаева выходит в почетную отставку

15:13 | 30.04.2026 | Общество

Кузнецк, 30 апреля 2026. PenzaNews. Ирина Бугаева, замещавшая должность председателя Кузнецкого районного суда Пензенской области, выходит в почетную отставку с понедельника, 4 мая.

Фото: пресс-служба Кузнецкого районного суда

По этому случаю состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов, начальник управления судебного департамента в Пензенской области Тагир Мустафин, судьи и аппарат суда, а также мировые судьи Кузнецка и Кузнецкого района.

Обращаясь к присутствующим, Виктор Трифонов отметил профессионализм Ирины Бугаевой и ее внимательное отношение к людям.

«Несмотря на правовую ситуацию, Ирина Андреевна всегда видела людей. Людей не только в участниках процесса, но и в коллегах по смежным ведомствам, и в своем коллективе. Ирина Андреевна вырастила целую плеяду судей», — сказал он.

Виктор Трифонов вручил Ирине Бугаевой медаль судебного департамента при Верховном суде РФ «За трудовую доблесть» за значительный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации.

Тагир Мустафин также поблагодарил Ирину Бугаеву за многолетний и безупречный труд.

Он обратил внимание, что в ее жизни начинается новый этап, но она по-прежнему остается членом судейского сообщества, за ней сохраняются права, гарантии, обязанности и ограничения для судей, пребывающих в отставке.

Заместитель председателя Кузнецкого районного суда Наталья Себряева выразила Ирине Бугаевой признательность за справедливые решения, за созданную в коллективе атмосферу доверия и за чуткое отношение к каждому работнику.

Также к ней обратился мировой судья судебного участка №1 Кузнецкого района Алексей Зинченко, который от имени мировых судей Кузнецка и Кузнецкого района поблагодарил Ирину Бугаеву за помощь, которую она всегда оказывала своим коллегам, сообщает пресс-служба суда.


Читайте также
В Пензе осужден подросток из Самарской области за мошенничество в отношении пенсионерки Жительница Ульяновска проведет 2 года в колонии за угон автомобиля в Пензе
В Пензе вступил в силу приговор бывшему сотруднику вневедомственной охраны по делу о взятке В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению работника транспортной компании в мошенничестве
В Пензенском районе на 160 тыс. рублей оштрафован предприниматель, оказывавший услуги купли-продажи драгметаллов Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области
Все новости
Актуальное

