Объявлен конкурсный отбор в резерв управленческих кадров Пензенской области

17:31 | 30.04.2026 | Политика

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Правительство Пензенской области объявило о приеме документов для участия в конкурсном отборе в резерв управленческих кадров региона.

Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, высшего образования не ниже уровня специалитета либо магистратуры, не менее 4 лет стажа государственной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, возраст от 24 до 55 лет включительно, отсутствие судимости.

Согласно сведениям, указанным на сайте регионального правительства, претенденты на зачисление в резерв управленческих кадров должны представить анкету, заявление, копию паспорта, отзыв, мотивационное эссе, индивидуальный проект и согласие на обработку персональных данных с 4 мая по 2 июня.

Планируется, что 5-19 июня будут проведены углубленная диагностика профессиональных и личностных качеств кандидатов, комплексное тестирование и интервью, групповая дискуссия и индивидуальные собеседования.


Читайте также
В Пензе осужден подросток из Самарской области за мошенничество в отношении пенсионерки Жительница Ульяновска проведет 2 года в колонии за угон автомобиля в Пензе
В Пензе вступил в силу приговор бывшему сотруднику вневедомственной охраны по делу о взятке В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению работника транспортной компании в мошенничестве
В Пензенском районе на 160 тыс. рублей оштрафован предприниматель, оказывавший услуги купли-продажи драгметаллов Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области
Все новости
Актуальное

