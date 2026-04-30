В Пензенском районе участники акции «Сад памяти» высадили 4 тыс. сеянцев сосны

16:02 | 30.04.2026 | Общество

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Участники акции «Сад памяти», состоявшейся на территории Ленинского лесничества в Пензенском районе Пензенской области в четверг, 30 апреля, высадили 4 тыс. сеянцев сосны, выращенных в питомнике Камешкирского района. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«На площади 0,6 га были высажены 3 тыс. сеянцев сосны обыкновенной. Кроме того, проведено дополнение ранее высаженных культур на площади 1,2 га», — уточняется в тексте.

Участников акции поблагодарил временно исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев.

«Ваш вклад в озеленение и сохранение памяти о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, имеет огромное значение. Уверен, что посаженные вами деревья будут расти и напоминать нам о важности мира и сохранения исторической памяти», — сказал глава ведомства, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте добавляется, что в 2026 году в рамках акции на 27 участках лесного фонда будет высажено около 40 тыс. сеянцев сосны и дуба, а также посеяно 30 кг желудей дуба.


