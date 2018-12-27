В Городище в суд направлено дело о краже 33 тыс. рублей из-под матраса Криминал

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину, в совершении которой обвиняется 36-летний житель города Городище Пензенской области, передано в суд.

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«Как установлено органом следствия, в начале ноября 2018 года мужчина пришел в гости к однокласснику. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны хозяина дома и других участников застолья гость похитил ноутбук Lenovo и 33 тыс. рублей, хранившиеся под матрасом. После совершения преступления он с места преступления скрылся», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, ранее мужчина был судим за разбой.

«Узнав о том, что потерпевший подал заявление о краже в органы полиции, злоумышленник вернул похищенное имущество и денежные средства», — пояснила собеседница агентства.