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Житель Бессоновского района лишился почти 100 тыс. рублей, поверив незнакомцу

11:58 | 16.05.2019 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области лишился почти 100 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который представился сотрудником банка.

Житель Бессоновского района лишился почти 100 тыс. рублей, поверив незнакомцу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В полицию Бессоновского района обратился с заявлением о краже 53-летний гражданин. Он сообщил, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Незнакомец сказал, что со счета платежной карты собеседника производится сомнительная операция и для предотвращения списания денежных средств необходимо продиктовать реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS. После того, как гражданин предоставил запрашиваемые сведения, он обнаружил, что со счета его карты было списано 98 тыс. рублей», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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