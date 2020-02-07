В Пензенской области пастух приговорен к 8 годам колонии за убийство напарника Криминал

Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Мужчина, работавший пастухом в Сердобском районе Пензенской области, приговорен за убийство напарника к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что вечером 16 октября 2019 года работавший пастухом мужчина в состоянии алкогольного опьянения в помещении сторожевого вагончика крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного недалеко от села Дубасово, поссорился с другим пастухом. Злоумышленник имевшимся при нем ножом нанес не менее двух ударов в область шеи 33-летнего напарника», — сказала собеседница агентства.

Представитель надзорного ведомства добавила, что в судебном заседании мужчина свою вину признал.

«Из-за чего произошла ссора, он вспомнить не смог, так как был сильно пьян», — отметила Светлана Артамонова.

Она уточнила, что приговор пока не вступил в силу.