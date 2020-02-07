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В Пензенской области пастух приговорен к 8 годам колонии за убийство напарника

10:36 | 07.02.2020 | Криминал

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Мужчина, работавший пастухом в Сердобском районе Пензенской области, приговорен за убийство напарника к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области пастух приговорен к 8 годам колонии за убийство напарника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 16 октября 2019 года работавший пастухом мужчина в состоянии алкогольного опьянения в помещении сторожевого вагончика крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного недалеко от села Дубасово, поссорился с другим пастухом. Злоумышленник имевшимся при нем ножом нанес не менее двух ударов в область шеи 33-летнего напарника», — сказала собеседница агентства.

Представитель надзорного ведомства добавила, что в судебном заседании мужчина свою вину признал.

«Из-за чего произошла ссора, он вспомнить не смог, так как был сильно пьян», — отметила Светлана Артамонова.

Она уточнила, что приговор пока не вступил в силу.

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